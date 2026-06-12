В России зарегистрировали снижение заболеваемости корью в 3,4 раза в 2025 году

«В РФ в 2023—2025 годах наблюдался очередной циклический подъем заболеваемости корью, который регистрируется каждые 4−6 лет. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране было зарегистрировано более 22,4 тыс. случаев, 2025 год стал первым годом спада заболеваемости. На территории Российской Федерации в 2025 году зарегистрировано 6 627 случаев кори, показатель заболеваемости составил 4,53 на 100 тыс. населения, что в 2,1 раза выше среднего многолетнего уровня (2,2 на 100 тыс. населения), но в 3,4 раза ниже по сравнению с уровнем заболеваемости прошлого года (2024 г. — 15,35 на 100 тыс. населения)», — говорится в сообщении.