В России зарегистрировали снижение заболеваемости корью в 3,4 раза в 2025 году

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Заболеваемость корью в РФ в 2025 году снизилась в 3,4 раза по сравнению с 2024 годом. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«В РФ в 2023—2025 годах наблюдался очередной циклический подъем заболеваемости корью, который регистрируется каждые 4−6 лет. Пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране было зарегистрировано более 22,4 тыс. случаев, 2025 год стал первым годом спада заболеваемости. На территории Российской Федерации в 2025 году зарегистрировано 6 627 случаев кори, показатель заболеваемости составил 4,53 на 100 тыс. населения, что в 2,1 раза выше среднего многолетнего уровня (2,2 на 100 тыс. населения), но в 3,4 раза ниже по сравнению с уровнем заболеваемости прошлого года (2024 г. — 15,35 на 100 тыс. населения)», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в течение года случаи кори регистрировались в 78 субъектах Российской Федерации. Наибольшее число зарегистрировано в Москве — 2 810 (21,27 на 100 тыс. населения), что составляет 42% от общей заболеваемости по стране, а также в Республике Дагестан — 1 134 случая (34,93 на 100 тыс. населения) и Московской области — 902 (10,35 на 100 тыс. населения).
По данным Роспотребнадзора, эпидемический процесс кори поддерживался за счет лиц без прививок и лиц с неизвестным прививочным анамнезом, на долю которых приходилось 90,8% заболевших. Однократно и двукратно привитые участвовали в эпидемическом процессе всего лишь в 2,8% и 6,4% случаях соответственно, что подтверждает эффективность вакцинопрофилактики.