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На матче открытия ЧМ в Мексике пиво стоило 1 200 рублей, картофель-фри — 830

В стартовом матче турнира сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Банка пива объемом 710 мл на стадионе «Ацтека» в Мехико на матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года стоила 290 песо (1 200 рублей), а порция жареного картофеля обойдется в 200 песо (830 рублей). Об этом сообщает корреспондент ТАСС со стадиона.

В меню стадиона были представлены как традиционные мексиканские блюда, так и блюда международной кухни. Стоимость остальных основных позиций из меню для болельщиков выглядит так: порция из трех тако стоит 240 песо (1 000 рублей), кесабррия — традиционная мексиканская лепешка с тушеным мясом и сыром — обойдется в 250 песо (1 050 рублей), маленькая бутылка питьевой воды — в 80 песо (335 рублей).

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд. В стартовом матче чемпионата сборная Мексики обыграла команду ЮАР со счетом 2:0.

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