В посольстве напомнили Европе о ее несбыточных планах «противостоять» России: «Это тупик»

«В настоящее время Запад планомерно лепит из России чуть ли не экзистенциальную угрозу, главного врага человечества… Путь, избранный западными правящими кругами, ведет в никуда. Это тупик», — сказал Гончар.
Дипломат отметил, что российская государственность прошла через множество сложных, порой трагических периодов. При этом, по словам Гончара, российский народ всегда одолевал трудности, «созидая и приумножая величие Отечества».
Напомним, что новости о подготовке Европы к войне с Россией появились уже давно. По словам обозревателя KP.RU Евгения Умеренкова, европейцы решили «давить» на Россию через атаки на мирное население.
При этом в посольстве РФ в Гааге подчеркнули, что европейские «лидеры» боятся мира с Россией значительно больше, чем войны с ней.