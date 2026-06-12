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В посольстве напомнили Европе о ее несбыточных планах «противостоять» России: «Это тупик»

Посол Гончар: Лидеры ЕС и НАТО толкают Европу к большой войне.

Источник: Комсомольская правда

Лидеры ЕС и НАТО ради призрачного глобального господства подталкивают Европу к большой войне, однако противостоять России у них не получится. Об этом заявил посол РФ в Бельгии Денис Гончар на приеме в честь Дня России.

«В настоящее время Запад планомерно лепит из России чуть ли не экзистенциальную угрозу, главного врага человечества… Путь, избранный западными правящими кругами, ведет в никуда. Это тупик», — сказал Гончар.

Дипломат отметил, что российская государственность прошла через множество сложных, порой трагических периодов. При этом, по словам Гончара, российский народ всегда одолевал трудности, «созидая и приумножая величие Отечества».

Напомним, что новости о подготовке Европы к войне с Россией появились уже давно. По словам обозревателя KP.RU Евгения Умеренкова, европейцы решили «давить» на Россию через атаки на мирное население.

При этом в посольстве РФ в Гааге подчеркнули, что европейские «лидеры» боятся мира с Россией значительно больше, чем войны с ней.

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