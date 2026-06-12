Парник-убийца: Россиянам рассказали, как спасти помидоры и огурцы от летнего зноя

Одна из самых частых ошибок — держать теплицу закрытой весь день из-за боязни сквозняков. Однако проветривание необходимо при температуре выше 30 , и его стоит дополнять затенением. Для этого нужно натянуть сетки снаружи теплицы или нанести на покрытие конструкции специальные составы для временной побелки. Они уменьшают количество прямых солнечных лучей и помогают снизить температуру внутри на несколько градусов. Такая защита особенно важна для теплиц из поликарбоната, так как они быстрее нагреваются на солнце.