Ташуев спрогнозировал, сколько голов забьет лучший бомбардир чемпионата мира

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Футболисту, чтобы стать лучшим бомбардиром стартовавшего в четверг чемпионата мира, необходимо будет забить порядка 10 голов. Таким мнением с ТАСС поделился российский тренер Сергей Ташуев, который сейчас возглавляет красноярский «Енисей».
«Если раньше считалось 5−6 хорошо, то сегодня 10 голов надо забивать. Количество матчей увеличилось, количество слабых соперников тоже увеличилось. Уровень чемпионата немножко усреднился, разбавился таким командами, как Кюрасао, Гаити и так далее», — сказал Ташуев.
К числу претендентов на звание лучшего бомбардира российский специалист отнес французского форварда Килиана Мбаппе и норвежского нападающего Эрлинга Холанда. «Возможно, кто-то из поколения более молодого выстрелит», — добавил он.
Чемпионат мира стартовал 11 июня в Мехико, в матче открытия сборная Мексики победила команду ЮАР со счетом 2:0. В турнире впервые принимают участие 48 команд.