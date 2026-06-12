Украинский президент Владимир Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру. Об этом в четверг, 11 июня, написало британское издание The Spectator.
— Зеленский, которого долгое время считали героем, объединившим свою страну и успешно сплотившим неохотно настроенный Запад на помощь Украине, теперь многими рассматривается как препятствие для мира, — сказано в статье.
При этом нежелание прекращать конфликт — не единственная проблема, с которой сталкивается украинский лидер. Ситуацию ухудшает и продолжающийся коррупционный скандал, серьезно подорвавший доверие украинцев к власти, отметил автор публикации.
— Это самый грязный период президентства Зеленского, — резюмирует издание.
8 июня кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что результаты встречи президента Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции выглядят «нелепо». Подобные условия урегулирования конфликта неприемлемы для России, отметил он.