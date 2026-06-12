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Spectator: Зеленский все чаще становится препятствием на пути к миру на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру. Об этом в четверг, 11 июня, написало британское издание The Spectator.

Украинский президент Владимир Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру. Об этом в четверг, 11 июня, написало британское издание The Spectator.

— Зеленский, которого долгое время считали героем, объединившим свою страну и успешно сплотившим неохотно настроенный Запад на помощь Украине, теперь многими рассматривается как препятствие для мира, — сказано в статье.

При этом нежелание прекращать конфликт — не единственная проблема, с которой сталкивается украинский лидер. Ситуацию ухудшает и продолжающийся коррупционный скандал, серьезно подорвавший доверие украинцев к власти, отметил автор публикации.

— Это самый грязный период президентства Зеленского, — резюмирует издание.

9 июня Владимир Зеленский заявил, что июнь и июль этого года могут стать решающими в конфликте между РФ и Украиной. По его словам, многое будет зависеть от саммитов ЕС, G7 и Североатлантического альянса.

8 июня кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что результаты встречи президента Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции выглядят «нелепо». Подобные условия урегулирования конфликта неприемлемы для России, отметил он.

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