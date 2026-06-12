Якубович рассказал об отравлении едой от участницы «Поля чудес»

«Всё было замечательно, пока я не обнаружил какой-то странный вкус, кисловатый. Но надо понять, она трое суток ехала в поезде, в июле месяце. И после игры первой тройки я упал, потерял сознание. Нашли какое-то французское лекарство, вкатали. Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице. Такое было тяжёлое отравление», — сказал он.