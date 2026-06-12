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В России рассказали о результатах борьбы с корью

Роспотребнадзор: в 2025 году заболеваемость корью снизилась в 3,4 раза.

Источник: Комсомольская правда

В России в 2025 году распространенность кори уменьшилась в 3,4 раза по сравнению с 2024 годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

«Пик заболеваемости пришелся на 2024 год, когда в стране было зарегистрировано более 22,4 тыс. случаев, 2025 год стал первым годом спада заболеваемости», — следует текст сообщения.

Так, в 2025 году в России зарегистрировали 6 627 случаев кори. Показатель заболеваемости — 4,53 на 100 тыс. населения — это в 2,1 раза выше среднего многолетнего уровня, но в 3,4 раза ниже показателя 2024 года (15,35 на 100 тыс.).

В Роспотребнадзоре уточнили, что корь в 2025 году регистрировалась в 78 субъектах РФ. Лидерами по числу заболевших стали Москва (2 810 случаев, 42% от всех заражений по стране), Республика Дагестан (1 134 случая) и Московская область (902 случая).

KP.RU ранее перечислил восемь необходимых для россиян прививок.

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