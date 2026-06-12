В России рассказали о результатах борьбы с корью

Так, в 2025 году в России зарегистрировали 6 627 случаев кори. Показатель заболеваемости — 4,53 на 100 тыс. населения — это в 2,1 раза выше среднего многолетнего уровня, но в 3,4 раза ниже показателя 2024 года (15,35 на 100 тыс.).