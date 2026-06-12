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Концерт ко Дню России «Диалог рояля и балалайки» собрал аншлаг в Брюсселе

Чтобы вместить всех желающих соотечественников и бельгийских граждан в большом зале Русского дома, пришлось выставить дополнительные стулья.

БРЮССЕЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Праздничный концерт, приуроченный ко Дню России, «Диалог рояля и балалайки: от Паганини до Стравинского» собрал аншлаг в Русском доме в Брюсселе. Чтобы вместить всех желающих соотечественников и бельгийских граждан в большом зале Русского дома, пришлось выставить дополнительные стулья, передает корреспондент ТАСС.

Братья Михаил (балалайка) и Федор (фортепиано) Романычевы исполнили русские народные мелодии, произведения М. И. Глинки, И. Ф. Стравинского и Никколо Паганини. Этот необычный дуэт объединил народное звучание и академическую традицию, предлагая совершенно новый взгляд как на русские народные напевы «Светит месяц» или «Валенки», так и на произведения мировой классики.

Вторым элементом праздничного вечера стало открытие уникальной выставки фарфоровых цветов Анны Волковой. Ее творения находятся на границе декоративного искусства и скульптуры, помноженных на инженерное мастерство и тонкое чувство материала, которые позволяют мастеру преображать фарфор в живые на вид букеты.

«В День России мы объединили в Русском доме в Брюсселе два разных, но взаимодополняющих события — концерт братьев Романычевых и выставку фарфоровых цветов Анны Волковой. Музыкальное исполнительское искусство и современное художественное творчество по-своему отражают богатство российской культуры, ее традиции и преемственность поколений. Для нас важно, что сегодня жители и гости Бельгии могут познакомиться с талантами российских музыкантов и художников, чьи работы находят отклик далеко за пределами нашей страны. Такие проекты помогают сохранять и укреплять культурный диалог, основанный на взаимном уважении и интересе к искусству. Именно поэтому в День России мы говорим не только о национальной идентичности, но и о культуре как универсальном языке общения между народами», — заявили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия.