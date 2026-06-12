Концерт ко Дню России «Диалог рояля и балалайки» собрал аншлаг в Брюсселе

«В День России мы объединили в Русском доме в Брюсселе два разных, но взаимодополняющих события — концерт братьев Романычевых и выставку фарфоровых цветов Анны Волковой. Музыкальное исполнительское искусство и современное художественное творчество по-своему отражают богатство российской культуры, ее традиции и преемственность поколений. Для нас важно, что сегодня жители и гости Бельгии могут познакомиться с талантами российских музыкантов и художников, чьи работы находят отклик далеко за пределами нашей страны. Такие проекты помогают сохранять и укреплять культурный диалог, основанный на взаимном уважении и интересе к искусству. Именно поэтому в День России мы говорим не только о национальной идентичности, но и о культуре как универсальном языке общения между народами», — заявили корреспонденту ТАСС организаторы мероприятия.