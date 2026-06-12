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У побережья города Сирик и в районе Бендер-Аббаса в Иране прогремели взрывы

Взрывы произошли у побережья населённого пункта Сирик и в районе портового города Бендер-Аббасна юге Ирана, информирует Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл у побережья города Сирик на юге Ирана, информирует Reuters.

По данным агентства, причина взрыва остаётся неизвестной.

Кроме того, два взрыва прогремели в районе портового города Бендер-Аббас, который находится на юге Ирана.

«Причина остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

Накануне Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. Кроме ого, он расказал, что отменил бомбардировки, которые анонсировал.

В Иране подчеркнули, что время и место подписания сделки не согласованы. По словам представителя Министерства иностранных дел Исмаила Багаи, Иран не собирается отступать от своих принципиальных позиций.

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