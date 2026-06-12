У побережья города Сирик и в районе Бендер-Аббаса в Иране прогремели взрывы

Взрыв произошёл у побережья города Сирик на юге Ирана, информирует Reuters.
По данным агентства, причина взрыва остаётся неизвестной.
Кроме того, два взрыва прогремели в районе портового города Бендер-Аббас, который находится на юге Ирана.
«Причина остаётся неизвестной», — говорится в сообщении.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Накануне Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. Кроме ого, он расказал, что отменил бомбардировки, которые анонсировал.
В Иране подчеркнули, что время и место подписания сделки не согласованы. По словам представителя Министерства иностранных дел Исмаила Багаи, Иран не собирается отступать от своих принципиальных позиций.