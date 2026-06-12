12 июня в календаре: День России и Всемирный день борьбы с детским трудом

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Василий, Исаакий, Никанор.
Исаакий Змеевик.
На Руси было поверье, что в этот день «змеи скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать гадов, во множестве ползающих по лесам, было очень опасно: считалось, что змеиные сородичи будут жестоко мстить любому, кто причинит им вред, а спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь. В народе говорили: «Не ходи в этот день в травы, не тревожь лесные чащи, не пытай судьбы».
На Руси существовало убеждение, что змеи тесно связаны с некоторыми растениями, и что они способны влиять друг на друга. Многие люди часто носили в ладанке кусочек марьина корня — ему приписывали свойство гнать змей. Также верили, что если рано утром на солнечных опушках разбросать свежие веточки руты, то змеи устремятся к ним, все съедят и вскоре умрут. А вот ясень убить гада не мог — зато был способен лишить его силы и возможности кусаться. Таким же свойством наделяли изумруд — хотя, конечно, этот камень был доступен далеко не всем.
Сами змеи не только вызывали у людей страх, но и пользовались определенным уважением. Считалось, что пресмыкающиеся и их отдельные части могут лечить болезни. Например, вытопленное из змеи сало служило лекарством от рожистых воспалений и от нагноения глаз, а змеиную шкуру прикладывали к нарывам.
В змеиный праздник принято было сажать бобы. Перед этим их вымачивали в озимой воде, которую собирали в лесных оврагах, где долго лежит снег. При посадке бобов приговаривали: «Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на все доли, на старых и малых, на весь мир крещеный».
События.
1798 год — в Санкт-Петербурге учрежден институт Святой Екатерины для благородных девиц.
1849 год — запатентован противогаз.
1860 год — основан Государственный банк Российской империи.
1872 год — в Москве открылась Первая всероссийская политехническая выставка.
1897 год — запатентован многофункциональный швейцарский армейский нож.
1921 год — в Петрограде торжественно открылась Государственная филармония.
1955 год — в Якутии обнаружено первое крупное месторождение алмазов.
1963 год — в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» (12+) с Элизабет Тейлор в главной роли.
1964 год — Нельсон Мандела приговорен к пожизненному тюремному заключению.
1966 год — в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда.
1967 год — запущен космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.
1991 год — Борис Ельцин избран Президентом РСФСР.
1991 год — на референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу первоначального названия — Санкт-Петербург.
1992 год — образованы Пограничные войска Российской Федерации.
1994 год — Австрия референдумом приняла решение о вступлении в Европейский союз.
1994 год — Борис Ельцин своим указом придаёт 12 июня государственное значение — День принятия декларации о государственном суверенитете России.
2000 год — главой администрации Чеченской Республики назначен Ахмат Кадыров.
2009 год — США полностью перешли с аналогового на цифровое телевидение.
2014 год — в Сан-Паулу прошло открытие чемпионата мира по футболу.
2015 год — в Баку проведена церемония открытия первых Европейских игр.
2018 год — состоялась первая в истории встреча на высшем уровне глав КНДР и США.
В этот день родились.
Михаил Кольцов (1898 — 1940 г.), советский публицист, журналист, писатель.
Марина Семенова (1908 — 2010 г.), советская балерина, балетмейстер, Народная артистка СССР.
Дэвид Рокфеллер (1915 — 2017 г.), американский банкир, финансист и государственный деятель.
Владимир Магницкий (1915 — 2005 г.), советский ученый-геофизик, академик.
Джордж Буш-старший (1924 — 2018 г.), 41-й президент США (1989−1993), американский государственный деятель.
Вячеслав Полунин (1950 г.), советский и российский эстрадный артист, клоун-мим, Народный артист России.
Александр Дьяченко (1965 г.), российский актёр кино и телевидения, музыкант, автор-исполнитель, продюсер.
Фрэнсис О’Коннор (1967 г.), австралийская актриса кино и телевидения.
Алексей Пивоваров (1974 г.), российский журналист, теле— и радиоведущий, медиаменеджер.
Алиса Гребенщикова (1978 г.), российская актриса театра, кино и дубляжа, режиссёр, телеведущая.
Народные приметы.
Шиповник обильно цветет — к суровой зиме. Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду — к дождю. Если папоротник с утра закручивает листья — к теплому солнечному дню. Шмели более обыкновенного беспокойны — к дождю. Закричала сова — к холоду. Если пауки усиленно работают в этот день — погода будет меняться. Во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, — к устойчивой непогоде. Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла свои цветки и согнула стебельки — к дождю. Белые медведи в зоопарке перестали купаться в бассейне — через 2−3 дня жди похолодания; опять полезут в воду — к скорому потеплению. Утром нет росы — ночью дождик польет. Золотистые чистые или бледно-розовые закат и восход — погода останется хорошей. Когда бобы цветут — с хлебом тяжело, но когда мак в цвету — уже легче. В зените небо ясное в просветах — к улучшению погоды. Поздним вечером кузнечик затрещал — к погожему деньку. Этим днем змеи выползали из своих зимних укрытий-нор. Они спешили на свои свадьбы, а потому каждому встреченному готовы были мстить без всякого милосердия. Поэтому по лугам и лесам старались ступать крайне осторожно или вовсе не выходить из дома.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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