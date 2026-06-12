12 июня в календаре: День России и Всемирный день борьбы с детским трудом

Шиповник обильно цветет — к суровой зиме. Если кувшинки на реке закрываются и уходят под воду — к дождю. Если папоротник с утра закручивает листья — к теплому солнечному дню. Шмели более обыкновенного беспокойны — к дождю. Закричала сова — к холоду. Если пауки усиленно работают в этот день — погода будет меняться. Во время дождя утки не прячутся в укрытие, а стоят, вытягивая шеи и поднимая вверх головы, — к устойчивой непогоде. Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла свои цветки и согнула стебельки — к дождю. Белые медведи в зоопарке перестали купаться в бассейне — через 2−3 дня жди похолодания; опять полезут в воду — к скорому потеплению. Утром нет росы — ночью дождик польет. Золотистые чистые или бледно-розовые закат и восход — погода останется хорошей. Когда бобы цветут — с хлебом тяжело, но когда мак в цвету — уже легче. В зените небо ясное в просветах — к улучшению погоды. Поздним вечером кузнечик затрещал — к погожему деньку. Этим днем змеи выползали из своих зимних укрытий-нор. Они спешили на свои свадьбы, а потому каждому встреченному готовы были мстить без всякого милосердия. Поэтому по лугам и лесам старались ступать крайне осторожно или вовсе не выходить из дома.