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В мировой истории появился первый триллионер: кто стал обладателем состояния с 12-ю нулями

Илон Маск стал первым триллионером в мировой истории.

Источник: Комсомольская правда

Американский бизнесмен Илон Маск стал первым в мире обладателем состояния в один триллион долларов. Об этом пишет Reuters.

«Немногие бизнес-лидеры так глубоко укоренились в популярной культуре, как Илон Маск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Маску удалось приумножить свой капитал благодаря тому, что его компания SpaceX вышла на биржу. IPO привлекло 75 млрд долларов, что стало абсолютным рекордом в истории фондового рынка, анализирует издание.

Reuters также отмечает, что в США на этом фоне растет беспокойство из-за социального неравенства, а общественное мнение о сверхбогатых стремительно ухудшается.

Издание подчеркивает, что Маска обвиняют в олигархическом влиянии и критикуют за систему корпоративного управления в его фирмах.

В марте 2026 года Маск возглавил свежий список Forbes с состоянием в 839 млрд долларов.

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