Региональный этап Кубка ДВ «Игры ГТО» пройдет в Хабаровске

В Хабаровске состоится региональный этап Кубка Дальнего Востока «Игры ГТО». Соревнования проведут в Краевом центре единоборств с 18 по 21 июня. Участники пройдут испытания на силу, ловкость, скорость и выносливость. В отборочных соревнованиях предусмотрены как индивидуальные, так и групповые зачеты, в которых могут принять участие любители и профессионалы старше 18 лет. Для школьников от 14 до 17 лет есть специальный отбор. Записаться на индивидуальные зачеты можно до 10 августа. Участие бесплатное, регистрация доступна на сайте. Победители краевого отбора получат право выступить в финале главных соревнований Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Отборочные соревнования регионального этапа проходят в рамках госпрограммы «Спорт России», инициированной президентом Владимиром Путиным.