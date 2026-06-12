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Двое полицейских из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае

Двух полицейских подозревают в злоупотреблении полномочиями после убийства стюардессы.

Источник: Комсомольская правда

Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции после убийства стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ», — говорится в сообщении.

В декабре 2025 года СК РФ сообщил о задержании в Петербурге мужчины, обвиняемого в убийстве 25-летней женщины, тело которой было обнаружено в отеле в Дубае. Он нанес ей не менее 15 ножевых ранений.

По данным следствия, девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о насилии со стороны бывшего возлюбленного. Однако ее обращения игнорировали. Это позволило подозреваемому избежать своевременного преследования.

Ранее KP.RU сообщал, что в Красноярске мужчина убил жену в присутствии маленького ребенка. По версии супруга, именно женщина якобы первой напала на него, после чего он получил несколько ножевых ранений.

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