Двое полицейских из Петербурга стали фигурантами дела об убийстве в Дубае

Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции после убийства стюардессы из Санкт-Петербурга в Дубае. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Возбуждены уголовные дела в отношении двоих сотрудников полиции УМВД России по Красносельскому району, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ», — говорится в сообщении.
В декабре 2025 года СК РФ сообщил о задержании в Петербурге мужчины, обвиняемого в убийстве 25-летней женщины, тело которой было обнаружено в отеле в Дубае. Он нанес ей не менее 15 ножевых ранений.
По данным следствия, девушка с 2024 года неоднократно обращалась в полицию с заявлениями о насилии со стороны бывшего возлюбленного. Однако ее обращения игнорировали. Это позволило подозреваемому избежать своевременного преследования.
Ранее KP.RU сообщал, что в Красноярске мужчина убил жену в присутствии маленького ребенка. По версии супруга, именно женщина якобы первой напала на него, после чего он получил несколько ножевых ранений.