В Минпросвещения назвали самые востребованные профессии в колледжах

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.
«Наиболее востребованные направления у нас — связанные с IT и с креативными технологиями. Также пользуются большим интересом профессии, связанные с медициной, с педагогикой, отрасль строительства», — сказал Желонкин.
Он напомнил, что приемная кампания в российские вузы и колледжи стартует 20 июня.