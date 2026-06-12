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В Минпросвещения назвали самые востребованные профессии в колледжах

Желонкин: поступающим в колледж интересны направления, связанные с медициной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Наибольшим спросом у абитуриентов российских колледжей пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством, сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпросвещения РФ Владимир Желонкин.

«Наиболее востребованные направления у нас — связанные с IT и с креативными технологиями. Также пользуются большим интересом профессии, связанные с медициной, с педагогикой, отрасль строительства», — сказал Желонкин.

Он напомнил, что приемная кампания в российские вузы и колледжи стартует 20 июня.