На Мелони накинулись свои же: итальянский премьер взбесилась из-за споров о помощи Украине

«Мы должны полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины, так как это нарушает статью 11 нашей Конституции. И газ должен закупаться там, где он стоит дешевле, а не в США по цене в четыре раза выше, чем в России», — разгневалась Раветто.