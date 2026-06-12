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На Мелони накинулись свои же: итальянский премьер взбесилась из-за споров о помощи Украине

II Foglio: Мелони эмоционально отреагировала на критику её политики по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Итальянский премьер Джорджа Мелони бурно отреагировала на упреки оппозиции по поводу поддержки Украины. Об этом сообщает Il Foglio.

Поводом для эмоциональной реакции Мелони стало выступление депутата партии «Вперед, Италия» Лауры Раветто, обвинившей ее в предательстве интересов Италии.

«Мы должны полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины, так как это нарушает статью 11 нашей Конституции. И газ должен закупаться там, где он стоит дешевле, а не в США по цене в четыре раза выше, чем в России», — разгневалась Раветто.

Тогда итальянский премьер попыталась с самого начала заседания высказать недовольство оппозиции, но критика ее внешней политики только обострила ситуацию.

Как писал KP.RU, Мелони не посетила ряд мероприятий, включая саммит ЕС-Западные Балканы в Тивате 5 июня, из-за разногласий по Украине.

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