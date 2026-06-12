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В России займутся устранением причин ДТП с выездом на встречную полосу

Выполнять задачу будут Минтранс, Росавтодор, «Автодор» совместно с исполнительными органами субъектов, говорится в правительственном документе.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Власти РФ будут работать над предотвращением причин и условий аварий, связанных с выездом на встречную полосу. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Предотвращением причин ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, займутся Минтранс, Росавтодор, «Автодор» совместно с исполнительными органами субъектов.

Работа будет вестись на ежегодной основе. Ответственные за исполнение поручения ведомства по результатам проделанной работы будут предоставлять доклад в правительство.