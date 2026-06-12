Финансист рассказала, как повысить шансы на одобрение кредита

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Получить кредит в 2026 году, как показывает статистика, стало сложнее. Банки оценивают долговую нагрузку заемщика, а для определения его доходов с 1 июля будут использовать только официальные документы. О том, как повысить шансы на одобрение, агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«Кредиторы сейчас особенно осторожно относятся к клиентам, у которых после оформления нового кредита на выплаты будет уходить больше половины дохода», — пояснила финансист.
Перед подачей заявки желательно закрыть небольшие долги, уменьшить лимиты по кредитным картам, проверить кредитную историю и исправить ошибки. Также важно иметь официально подтвержденный доход — справка о доходах или выписка по зарплатному счету значительно повышают шансы.
Не стоит запрашивать максимальную сумму и подавать заявки во многие банки одновременно. Лучше выбрать несколько подходящих организаций и подходить к вопросу адресно. Если банк отказывает из-за высокой долговой нагрузки, это повод задуматься, действительно ли новый кредит вам по карману, заключила Белянчикова.