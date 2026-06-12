Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист рассказала, как повысить шансы на одобрение кредита

Финансист Белянчикова: взять кредит стало сложно из-за строгой оценки доходов.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Получить кредит в 2026 году, как показывает статистика, стало сложнее. Банки оценивают долговую нагрузку заемщика, а для определения его доходов с 1 июля будут использовать только официальные документы. О том, как повысить шансы на одобрение, агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Кредиторы сейчас особенно осторожно относятся к клиентам, у которых после оформления нового кредита на выплаты будет уходить больше половины дохода», — пояснила финансист.

Перед подачей заявки желательно закрыть небольшие долги, уменьшить лимиты по кредитным картам, проверить кредитную историю и исправить ошибки. Также важно иметь официально подтвержденный доход — справка о доходах или выписка по зарплатному счету значительно повышают шансы.

Не стоит запрашивать максимальную сумму и подавать заявки во многие банки одновременно. Лучше выбрать несколько подходящих организаций и подходить к вопросу адресно. Если банк отказывает из-за высокой долговой нагрузки, это повод задуматься, действительно ли новый кредит вам по карману, заключила Белянчикова.