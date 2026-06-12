Шакира, три удаления и флаги РФ. Как прошел матч открытия чемпионата мира

Также российские болельщики принесли флаг РФ на матч открытия турнира. Один из них рассказал ТАСС, что привез флаг города Нерчинска, в котором родился. «Всегда мечтал посетить чемпионат мира. Этот флаг России со мной на третьем чемпионате мира подряд. Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Сейчас я сам живу в Питере, но свою малую родину стараюсь поддерживать», — сказал он.