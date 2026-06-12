Шакира, три удаления и флаги РФ. Как прошел матч открытия чемпионата мира

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал в Мехико на стадионе «Ацтека» матчем сборных Мексики и ЮАР. Игре предшествовала яркая церемония открытия, но и сама встреча команд подарила уникальные события.
Организаторы провели красочную церемонию открытия, в ней приняли участие как местные известные исполнители, так и мировые звезды. В числе последних были певица Шакира, которая первой выступила на четырех разных мундиалях, музыкальный исполнитель Джей Бальвин и итальянский оперный певец Андреа Бочелли. Также в мероприятии приняла участие известная мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Главным событием церемонии открытия стало появление президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино с трофеем чемпионата мира.
Сборная Мексики не подвела своих болельщиков, сумев впервые одержать победу в матчах открытия чемпионатов мира. До этого мексиканцы приняли участие в семи таких играх, пять из которых завершились поражениями. Первый гол этого чемпионата мира на 9-й минуте забил Хулиан Киньонес, южноафриканцы ответили первым удалением мирового первенства — на 49-й минуте красную карточку получил Сфифело Ситхоул.
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Мексики. Он стал уникальным, ведь, помимо Ситхоула, были удалены футболисты Тембе Зване из ЮАР и Сесар Монтес из Мексики. Впервые в игре, открывшей чемпионат мира, главный арбитр показал три красные карточки. На этом матче работал бразилец Вильтон Сампайо. Ранее два удаления было в матче открытия чемпионата мира 1990 года между сборными Аргентины и Камеруна (0:1).
В составе сборной Мексики сыграли два представителя Российской премьер-лиги (РПЛ). Защитник московского «Локомотива» Монтес вышел с первых минут с капитанской повязкой. Полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес появился на поле во втором тайме. На чемпионате мира болельщики клубов РПЛ смогут увидеть игру еще 10 футболистов, игравших в прошедшем сезоне в чемпионате России.
Главный тренер сборной ЮАР 74-летний бельгиец Хуго Брос также вошел в историю, став самым возрастным тренером на чемпионате мира. Рекорд Броса на чемпионате мира 2026 года могут побить главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек, которому в сентябре исполнится 75 лет, и 78-летний бывший наставник сборной России нидерландец Дик Адвокат, возглавляющий команду Кюрасао. Полузащитник сборной Мексики Хильберто Мора в возрасте 17 лет и 240 дней стал самым молодым участником чемпионата мира среди команд-хозяев.
Флаги России на матче.
С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций. Тем не менее флаг России был вывешен на крыше стадиона вместе с флагами других стран-ассоциаций, которые входят в ФИФА.
Также российские болельщики принесли флаг РФ на матч открытия турнира. Один из них рассказал ТАСС, что привез флаг города Нерчинска, в котором родился. «Всегда мечтал посетить чемпионат мира. Этот флаг России со мной на третьем чемпионате мира подряд. Ранее был на турнирах в России и в Катаре. Сейчас я сам живу в Питере, но свою малую родину стараюсь поддерживать», — сказал он.
«Нас приехало где-то 30 человек. Организованно прилетели вместе, через Стамбул. Пока все отлично, все супер», — поведал собеседник агентства.
Сборная Мексики набрала 3 очка и возглавила турнирную таблицу группы A. В другом матче квартета команда Республики Корея в ночь на 12 июня по московскому времени встретится с чехами. Во втором туре южноафриканцы 18 июня сыграют с чешскими футболистами. Сборная Мексики встретится с командой Республики Корея в ночь на 19 июня.