Il Foglio: Мелони устроила скандал из-за споров о помощи Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони эмоционально отреагировала на критику оппозиционных депутатов по поводу помощи Киеву. Об этом в четверг, 11 июня, написало издание Il Foglio.
Острую реакцию итальянского лидера вызвало выступление депутата от партии «Вперед Италия» Лауры Раветто, которая обвинила ее в предательстве интересов республики.
— Мы должны прекратить финансовую и военную поддержку Украины, потому что это нарушает статью 11 Конституции. И газ должен закупаться там, где он дешевле, а не в Соединенных Штатах по цене в четыре раза выше, чем в России, — высказалась она.
Мелони с самого начала заседания попыталась высказать претензии оппозиционным парламентариям, но их критика внешнеполитического курса премьер-министра только обострила ситуацию, сказано в статье.
— Любой, кто предает программу, за которую был избран, играет на руку левым, — ответила на претензии Мелони депутат.
Ранее премьер Италии во время выступления в нижней палате парламента заявила, что Европе пора найти пути взаимодействия с Россией. Она отметила, что Европа должна играть ключевую роль в процессе мирного урегулирования между Москвой и Киевом, сосредоточившись на тех условиях, которые находятся в зоне ее ответственности.