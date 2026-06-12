Чемпионат мира начался скандалом: три удаления и жара первого матча

Еще до старта финального этапа этого соревнования скандалов было уже во много раз больше, чем на предыдущем ЧМ-22 в Катаре. Проблемы с визами у футболистов, тренеров и сотрудников команд-участниц, проблемы с ценами на билеты, проблемы с размещением сборных, проблемы с жестким досмотром сборных по прилету в США, где будут проходить часть игр чемпионата, проблемы, проблемы… Скандальное вручение премии мира ФИФА на церемонии жеребьевки 47-му президенту США Дональду Трампу, скандальные заявления этого же самого политики и сотрудников его администрации об участии в турнире сборной Ирана, скандальные заявления о желании Трампа присоединить в США Канаду, еще одну страну-хозяйку чемпионата, и его обвинения, и даже угрозы военной операции в Мексике, третьей стране-организаторе соревнования.