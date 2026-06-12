Чемпионат мира начался скандалом: три удаления и жара первого матча

Сборные Мексики и ЮАР сыграли в матче-открытии 23-го чемпионата мира по футболу. Игра стартовала в час дня по местному времени, во втором тайме бразильский рефери удалил с поля трех футболистов, установив рекорд для этого турнира. В составе мексиканцев, победивших 2:0, на поле появились два игрока столичных «Локомотива» и «Динамо».
Почти двадцать лет назад довелось впервые услышать ставшее впоследствии крылатым выражение, перефраз знаменитой цитаты Пушкина о русском бунте из «Капитанской дочки»: Российский футбол, бессмысленный и беспощадный. Выражение стало штампом в отечественной спортивной журналистике, которую применяли по поводу и без, рассуждая о перипетиях игры с мячом в исполнении наших футболистов и клубов.
Наблюдая за матчем-открытием 23-го по счету чемпионата мира футболу между сборными Мексики и ЮАР поздним вечером 11 июня, вспомнилась эта фраза. Поводов для подобного воспоминания было предостаточно.
Еще до старта финального этапа этого соревнования скандалов было уже во много раз больше, чем на предыдущем ЧМ-22 в Катаре. Проблемы с визами у футболистов, тренеров и сотрудников команд-участниц, проблемы с ценами на билеты, проблемы с размещением сборных, проблемы с жестким досмотром сборных по прилету в США, где будут проходить часть игр чемпионата, проблемы, проблемы… Скандальное вручение премии мира ФИФА на церемонии жеребьевки 47-му президенту США Дональду Трампу, скандальные заявления этого же самого политики и сотрудников его администрации об участии в турнире сборной Ирана, скандальные заявления о желании Трампа присоединить в США Канаду, еще одну страну-хозяйку чемпионата, и его обвинения, и даже угрозы военной операции в Мексике, третьей стране-организаторе соревнования.
И что самое смешное, все это мелочи на фоне самой организации данного спортивного мероприятия. 48 сборных участвуют в финальной этапе турнира, что превратило его, как метко и едко-иронично заметил почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков в прямом эфире «МК-ТВ» в день открытия чемпионата, в «футбольный фестиваль». Ранше чемпионат был выставкой достижений футбольного искусства, в нем участвовали лучшие из лучших, игры были захватывающими и непредсказуемыми. На этот чемпионат, простите за такое выражение, попали все подряд, что может пагубно сказать на качеств самой игры. И матч-открытие между Мексикой и ЮАР стал яркой иллюстрацией данного утверждения.
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Театр начинается с вешалки. Начало первого матча ЧМ-26 организаторы запланировали на час дня. И это в Мехико, столице Мексики, где сейчас стоит буквально удушающая жара. На арену зрителей начали запускать в 8 утра — так рано двери стадионов на чемпионатах мира для болельщиков еще не открывались. Зачем, не совсем понятно наверное и самим организаторам.
После яркого шоу, в котором почему-то в определенный момент волонтеры-знаменосцы начали склонять флаги стран, участниц турнира, что является при определенных обстоятельствах символом поражения, наконец-то настало время для стартового свистка в исполнении бразильского судьи Вилтона Сампайо.
Что приятно, сборную Мексики на поле в ранге капитана вывел центральный защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес.
Игра началась в невысоком темпе, обе команды предпочитали аккуратно перетасовывать мяч на своей половине поля, словно опасаясь ошибки. Инициативой, вполне ожидаемо, владели на правах хозяев мексиканцы. Они и открыли счет на 9-й минуте после грубейшей ошибки южноафриканского вратаря Ронвена Уильямса, сделавшего по центру передачу своего защитнику Яя Ситхоле, которого тут же «накрыл» мексиканец. Автором первого гола ЧМ-26 стал нападающий саудовского клуба «Аль-Кадисия», 29-летний Хулиан Киньонес. Колумбиец по происхождению, который в 2017 году в составе молодежной сборной этой страны играл на молодежном чемпионате Южной Америки, и который затем был натурализован в Мексике.
Южноафриканские футболисты постепенно начали перехватывать инициативу, но только у них пошли атаки на ворота Ранхеля, как настало время для водопоя — из-за жары в середине первого тайма игру остановили на несколько минут. И этот перерыв, конечно же, сбил атакующий порыв сборной ЮАР.
Второй тайм получился еще веселее. Бразильский рефери удали с поля сразу троих футболистов, южноафриканцев Ситхоле и Зване, а в компенсированное время локомотивского легионера Монтеса, показав им прямые красные карточки. Подобного ранее в матчах-открытии ЧМ еще не случалось. Справедливости ради надо сказать, что основания для подобных решений у Сампайо были, хотя главный тренер команды ЮАР Хьюго Броос с этим не согласен.
Матч завершился победой мексиканцев 2:0 — второй мяч на 67-й минуте головой забил Рауль Хименес. Стоти добавить, что в составе мексиканской сборной за минуту до этого на поле вышел Луис Чавес, полузащитник столичного «Динамо».
Хочется надеется, что на этом казусы ЧМ-26 закончатся. Хочется, но что-то не получается.