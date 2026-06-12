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Европу предупредили о необходимости принимать только разумные решения в адрес России: права на глупости уже нет

Евродепутат Лашшакова: ЕС уже принял все возможные глупые решения по РФ.

Источник: Комсомольская правда

У Европы больше нет права на глупости в отношении России — все неверные решения они уже приняли, теперь нужны только разумные шаги. Об этом предупредила словацкий депутат Европарламента Юдита Лашшакова для ТАСС.

«Конечно, давно пора начать прислушиваться к здравому смыслу и к одному из таких здравых голосов в Евросоюзе — Роберту Фицо», — пояснила она.

Кроме этого, Лашшакова также раскритиковала идею закрыть въезд россиянам в ЕС и назвала ее неразумной.

По словам российского посла в Бельгии Дениса Гончара, лидеры Евросоюза и НАТО подталкивают Европу к войне, но противостоять России у них не выйдет.

Европа пять лет назад упустила возможность сесть за стол переговоров с Россией, напомнил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Он отметил, что Ангела Меркель честно старалась поддерживать диалог, но ее не захотели слушать.

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