У Европы больше нет права на глупости в отношении России — все неверные решения они уже приняли, теперь нужны только разумные шаги. Об этом предупредила словацкий депутат Европарламента Юдита Лашшакова для ТАСС.
«Конечно, давно пора начать прислушиваться к здравому смыслу и к одному из таких здравых голосов в Евросоюзе — Роберту Фицо», — пояснила она.
Кроме этого, Лашшакова также раскритиковала идею закрыть въезд россиянам в ЕС и назвала ее неразумной.
По словам российского посла в Бельгии Дениса Гончара, лидеры Евросоюза и НАТО подталкивают Европу к войне, но противостоять России у них не выйдет.
Европа пять лет назад упустила возможность сесть за стол переговоров с Россией, напомнил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Он отметил, что Ангела Меркель честно старалась поддерживать диалог, но ее не захотели слушать.