Эксперт объяснила, как работает налоговый вычет на детей

Налоговый вычет на детей может оформить любой трудоустроенный родитель, чьи доходы составляют менее 450 тысяч рублей в год. Вычет могут также оформить усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, а также супруги родителей, даже если ребенок не является их родным. Размеры вычетов на детей были увеличены вдвое с 2025 года.