Первые частные дома газифицировали в Братске из плана на этот год

Добавим, что газифицируют дома с печным или угольным отоплением. При этом для участия в программе необходимо, чтобы дом был в собственности и была техническая возможность подключения к газовой сети. Установка оборудования и монтаж системы отопления выполняется за счёт государственной субсидии — 421,6 тысячи рублей на каждый дом. Программа рассчитана на два года, в 2025 году этой мерой воспользовались жители 352 частных домов в Правобережном районе Братска.