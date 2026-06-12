Первые частные дома газифицировали в Братске из плана на этот год

IrkutskMedia, 12 июня. В Правобережном районе Братска газифицированы первые в текущем году 37 домов. Кроме того, в 195 домах специалисты выполнили монтажные работы. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба облправительства.
«Всего до конца этого года предусмотрено газифицировать 533 дома. Администрацией муниципального образования проведён очередной отбор и заключено соглашение на реализацию третьего этапа газификации — ещё 200 домовладений. Таким образом, с учётом двух ранее заключенных соглашений, проводятся работы по газификации 400 частных домов. Определить исполнителя работ на оставшиеся 133 дома планируется в июле», — сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Матвиевский.
По словам мэра Братска Александра Дубровина, до 1 августа этого года газифицируют 100 домов в рамках первого этапа, затем — до 1 сентября — аналогичные мероприятия проведут еще в 100 домовладениях.
Добавим, что газифицируют дома с печным или угольным отоплением. При этом для участия в программе необходимо, чтобы дом был в собственности и была техническая возможность подключения к газовой сети. Установка оборудования и монтаж системы отопления выполняется за счёт государственной субсидии — 421,6 тысячи рублей на каждый дом. Программа рассчитана на два года, в 2025 году этой мерой воспользовались жители 352 частных домов в Правобережном районе Братска.