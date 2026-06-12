В Братиславе, Праге и Дублине отметили День России

Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом наградила во время приёма нескольких соотечественников. Им вручили знаки имени Анны Ахматовой, дипломы и благодарственные письма за продвижение русского языка и культуры, личный вклад в изучение, сохранение и распространение русского языка, российской истории и культуры, традиций народов РФ и духовного наследия в Ирландии, а также за консолидацию диаспоры и воспитание молодого поколения соотечественников.