Эксперт Сафонов назвал максимальную среднюю пенсию судей в России

Чтобы претендовать на максимальные выплаты, нужно соблюдение одного из условий по стажу, отметил эксперт. Первое: если имеется 25 лет общего юридического стажа, из которых не менее 10 лет — в должности судьи, тогда выплата будет в размере 50% ЕПС при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Второе: если судья отработал в должности более 20 лет, он получает 80% от зарплаты действующего судьи. За каждый год работы сверх этого стажа добавляется 1%, но не более 85% в сумме, объяснил Сафонов.