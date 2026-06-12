Эксперт Сафонов назвал максимальную среднюю пенсию судей в России

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году может достигать 270 тыс. рублей, наибольший размер пенсии будет у специалистов Конституционного суда. Об этом сообщил ТАСС профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
«Размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет в среднем от 120 000 до 270 000 рублей в месяц», — сказал Сафонов.
По словам эксперта, вместо обычной страховой пенсии судьи в почетной отставке получают так называемое ежемесячное пожизненное содержание (ЕПС), которое полностью освобождено от уплаты налогов.
Он также добавил, что итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции и составляет 80−85% от ежемесячного денежного вознаграждения (ЕДВ) действующего судьи на аналогичной должности. Так, например, пенсия судей районных и городских судов будет варьироваться в пределах 120−150 тыс. рублей, областных и краевых судов — от 150 тыс. до 190 тыс. рублей, Верховного суда РФ — от 200 тыс. до 250 тыс. рублей, Конституционного суда РФ — от 220 тыс. до 270 тыс. рублей, пояснил Сафонов.
Чтобы претендовать на максимальные выплаты, нужно соблюдение одного из условий по стажу, отметил эксперт. Первое: если имеется 25 лет общего юридического стажа, из которых не менее 10 лет — в должности судьи, тогда выплата будет в размере 50% ЕПС при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Второе: если судья отработал в должности более 20 лет, он получает 80% от зарплаты действующего судьи. За каждый год работы сверх этого стажа добавляется 1%, но не более 85% в сумме, объяснил Сафонов.