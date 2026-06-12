Reuters: Маск стал первым долларовым триллионером в истории благодаря IPO SpaceX

По его данным, ранее компания заявляла, что привлечет рекордные 75 миллиардов долларов в рамках IPO.
11 июня SpaceX разгласила цену и количество акций накануне их публичного размещения на бирже. Компания разместила 555 555 555 акций по цене 135 долларов за одну акцию. Ценными бумагами SpaceX будут торговать на электронной бирже Nasdaq с пятницы, 12 июня, под индексом SPCX, сказано в статье.
29 мая Илон Маск высказался о взрыве тяжелой орбитальной ракеты New Glenn, принадлежащей компании Blue Origin предпринимателя Джеффа Безоса. Рассуждая о произошедшем, он отметил сложность их разработки. Также Маск выразил надежду, что Blue Origin быстро оправится после этого инцидента.
Тем временем космический корабль SpaceX под названием Starship S39 тоже взорвался после приводнения. При выходе на орбиту у корабля отказал один из шести двигателей Raptor 3, из-за чего пришлось продлить длительность работы остальных.