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В Хабаровском крае 12 июня ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду

В центральных и северных районах края ветер усилится, в Аяно-Майском районе — сильные дожди.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 12 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако кратковременные дожди пройдут практически на всей территории региона, а в некоторых районах ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Хабаровске синоптики обещают кратковременный дождь. Ночью температура составит от +13 до +15 градусов, днём воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ветер юго-западный — 5−14 метров в секунду.

На юге края тоже кратковременные осадки. Ночью от +11 до +16, днём от +23 до +28 градусов. Ветер юго-западный — 9−14 метров в секунду.

В центральных районах дожди пройдут местами. Исключение — Советско-Гаванский и Ванинский муниципальные округа, там осадков не ожидается. Температура ночью — от +3 до +16 градусов, днём — от +15 до +28 градусов. Ветер юго-западный и южный, 5−12 метров в секунду. Возможны порывы до 15−20 метров в секунду.

На севере края местами пройдёт небольшой дождь. В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах ожидаются сильные дожди. Ночью температура — от 0 до +15 градусов, днём — от +5 до +25 градусов. Ветер различных направлений, 5−14 метров в секунду, порывы также могут достигать 15−20 метров в секунду.

Жителям центральных и северных районов рекомендуется быть осторожными при сильном ветре — возможно падение деревьев и слабо закреплённых конструкций. Водителям — соблюдать дистанцию на дорогах.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru