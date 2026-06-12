В Хабаровском крае 12 июня ожидаются дожди и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду

В Хабаровском крае 12 июня опасных метеорологических явлений не прогнозируют. Об этом сообщили в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Однако кратковременные дожди пройдут практически на всей территории региона, а в некоторых районах ожидаются порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.