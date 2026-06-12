В Хабаровском крае приступили к благоустройству дворовых территорий

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в 1-м микрорайоне на улице Калараша в Хабаровске появится ноовый «Сквер русских сказок». В прошлом году сквер стал лидером голосования — тогда за него проголосовали более 20 тысяч человек. Территория попала в программу благоустройства на 2026 год.