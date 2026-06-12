В Хабаровском крае приступили к благоустройству дворовых территорий

В Хабаровском крае продолжается ремонт дворовых территорий по программе «Благоустройство дальневосточных дворов». Финансирование работ в размере 145 миллионов рублей обеспечено за счёт единой президентской субсидии Минвостокразвития России. Всего в этом году в 9 опорных населенных пунктах — центрах экономического роста края приведут в порядок 21 двор. Напомним, программа реализуется по решению президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В настоящее время подрядчики уже ведут комплексные работы в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Советской Гавани, Амурске, Бикине, Вяземском, Ванино и Чегдомыне», — говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности министра ЖКХ края Сергей Фёдоров совместно с представителями администрации города Хабаровска проверили ход работ в краевой столице по адресу квартал Пограничный, где в двух дворах уже выполняются планировка территории, укладка бортовых камней на дорожках, разборка старого слоя асфальта. В рамках выезда они пообщались с подрядчиком, обсудили соблюдение графиков и качество выполнения работ на объекте.
«В планах 2026 года благоустроить 7 дворов в Хабаровске. Работы завершатся до конца осени. Дизайн-проекты разрабатывались совместно с жителями — именно их запросы определяют, каким будет двор. Будем продолжать работу, чтобы дворы нашего края становились комфортными и современными», — отметил Сергей Фёдоров.
В 2026 году также благоустроят дворовые территории в Комсомольске-на-Амуре — 5, в Николаевске-на-Амуре — 2, в Советской Гаване — 2 и по одному двору в Вяземском, Бикине, Ванино, Чегдомыне и Амурске.
Во дворах появятся современные детские и спортивные комплексы, качели, песочницы, скамейки и урны, будет установлено ограждение и уличное освещение. Также проектом предусмотрены озеленение, устройство пешеходных тротуаров и организация парковочных мест.
Программа реализуется с 2022 года, за это время в Хабаровском крае благоустроены 372 дворовые территории. Её главная цель — создание комфортных, безопасных и современных дворовых пространств в населённых пунктах Дальнего Востока для улучшения качества жизни местных жителей.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в 1-м микрорайоне на улице Калараша в Хабаровске появится ноовый «Сквер русских сказок». В прошлом году сквер стал лидером голосования — тогда за него проголосовали более 20 тысяч человек. Территория попала в программу благоустройства на 2026 год.