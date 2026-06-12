В Хабаровске прокуратура нашла свалки у озера с раками — чиновники не следили за территорией

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, обнаружили несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов. Отходы лежали прямо вблизи водоёма. Прокуроры зафиксировали: администрация Хабаровска и министерство имущества Хабаровского края ненадлежащим образом содержали земельные участки. Это привело к захламлению территории и создало угрозу негативного воздействия на окружающую среду.