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В Хабаровске прокуратура нашла свалки у озера с раками — чиновники не следили за территорией

Природоохранный прокурор внёс представления мэрии и министру имущества края.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в СМИ. Журналисты сообщили, что строители засоряют озеро в районе Сосновки, где водятся раки. Информация подтвердилась. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, на землях, государственная собственность на которые не разграничена, обнаружили несанкционированные свалки бытовых и строительных отходов. Отходы лежали прямо вблизи водоёма. Прокуроры зафиксировали: администрация Хабаровска и министерство имущества Хабаровского края ненадлежащим образом содержали земельные участки. Это привело к захламлению территории и создало угрозу негативного воздействия на окружающую среду.

Министерство имущества не приняло меры по очистке территории и не предотвратило дальнейшее складирование отходов. Администрация города организовала частичный вывоз мусора, но участок полностью не очистили.

Природоохранный прокурор внёс представления в администрацию муниципального образования и министру имущества Хабаровского края. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru