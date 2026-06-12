Максим Галкин* прячет имущество от закона: дети стали владельцами замка в Грязи

Юморист Максим Галкин (признанный Министерством юстиции РФ иностранным агентом) переоформил долю своей недвижимости в подмосковной деревне Грязь на несовершеннолетних детей — Елизавету и Гарри. Об этом сообщает издание KP.RU.
Согласно информации источника, дети Галкина стали владельцами ⅙ доли замка, расположенного в Грязи. Сделка по дарению могла быть оформлена юристами или доверенными лицами семьи по доверенности от самого собственника. Издание предполагает, что такой шаг был предпринят с целью защитить имущество от возможных правовых последствий.
С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу закон, который позволит арестовывать имущество граждан, выехавших за границу и действующих против интересов страны. В связи с этим многие эксперты считают, что Галкин стремится минимизировать риски, связанные с потенциальными проблемами с законом.
*- юморист Максим Галкин внесен Министерством юстиции РФ в реестр физлиц-иноагентов.