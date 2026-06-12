Максим Галкин* прячет имущество от закона: дети стали владельцами замка в Грязи

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу закон, который позволит арестовывать имущество граждан, выехавших за границу и действующих против интересов страны. В связи с этим многие эксперты считают, что Галкин стремится минимизировать риски, связанные с потенциальными проблемами с законом.