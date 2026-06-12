«Жужжалка» вышла в эфир с новым посланием: какие слова прозвучали

Напомним первый комментарий Роскомнадзора о работе радиостанции «Судного дня». В ведомстве посоветовали не относиться слишком серьезно к сообщениям «жужжалки». Там уточнили, что смысл и предназначение регулярно передаваемых радиостанцией слов и координат остаются неизвестными.