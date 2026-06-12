«Радио Судного Дня» передало новые тайные сообщения

Накануне радиостанция транслировала сообщения, где прозвучали слова «шарфотол» и «медиумизм». До этого «Жужжалка» выходила в эфир 1 июня, голос диктора зачитал шифровку: «НЖТИ 67410 сортoтюк 5846 3848».