«Радио Судного Дня» передало новые тайные сообщения

«Радиостанция Судного Дня» передала новое сообщение, в эфире «Жужжалки» прозвучали слова «изоляторный» и «негоциант».
Накануне радиостанция транслировала сообщения, где прозвучали слова «шарфотол» и «медиумизм». До этого «Жужжалка» выходила в эфир 1 июня, голос диктора зачитал шифровку: «НЖТИ 67410 сортoтюк 5846 3848».
УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», «Жужжалка») известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями были замечены сигналы-сообщения. Так, 20 февраля 2022 года «Жужжалка» передала слова «нжти» и «лесолед».
УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц. Частота является закрытой для гражданского использования. Подробности — в материале aif.ru.