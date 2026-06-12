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«Радио Судного Дня» передало новые тайные сообщения

«Радиостанция Судного Дня» передала новое сообщение, в эфире таинственной «Жужжалки» прозвучали слова «изоляторный» и «негоциант».

Источник: Аргументы и факты

«Радиостанция Судного Дня» передала новое сообщение, в эфире «Жужжалки» прозвучали слова «изоляторный» и «негоциант».

Накануне радиостанция транслировала сообщения, где прозвучали слова «шарфотол» и «медиумизм». До этого «Жужжалка» выходила в эфир 1 июня, голос диктора зачитал шифровку: «НЖТИ 67410 сортoтюк 5846 3848».

УВБ-76 («Радиостанция Судного дня», «Жужжалка») известна среди радиолюбителей. Перед знаковыми событиями были замечены сигналы-сообщения. Так, 20 февраля 2022 года «Жужжалка» передала слова «нжти» и «лесолед».

УВБ-76 вещает на частоте 4625 килогерц. Частота является закрытой для гражданского использования. Подробности — в материале aif.ru.