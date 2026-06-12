В Хабаровске музыка выйдет за стены концертных залов и отправится на Амур

В Хабаровске начинается II Фестиваль новой музыки, который на неделю превратит город в площадку для музыкальных экспериментов.
С 12 по 18 июня жителей и гостей ждут мировые премьеры, встречи с современными композиторами, симфоническая сказка по мотивам легенд коренных народов Приамурья и даже концерт прямо на воде, — сообщает министерство культуры Хабаровского края.
Откроется фестиваль в День России программой «Новый календарь». Для неё современные авторы создали произведения, вдохновлённые музыкальными традициями народов страны. На сцене прозвучат новые сочинения, в которых старинные мотивы встретятся с современным музыкальным языком.
Одним из самых необычных событий станет концерт на борту теплохода. Музыканты исполнят произведения современных композиторов во время путешествия по Амуру. Такой формат уже вызвал большой интерес у хабаровчан и стал одной из самых обсуждаемых частей программы.
Для семейной аудитории подготовили симфоническую сказку «Тайна трёх миров». Она основана на преданиях народа уйльта и познакомит зрителей с культурой коренных жителей Дальнего Востока через музыку и художественный рассказ.
Впервые в рамках фестиваля пройдут и «Композиторские читки». Молодые авторы смогут представить свои произведения и получить рекомендации признанных мастеров современной академической музыки. Обычно подобные творческие лаборатории проходят в крупнейших культурных центрах страны, а теперь такая возможность появилась и в Хабаровске.
Завершится фестиваль 18 июня большим концертом Дальневосточного академического симфонического оркестра. В программу вошли новые произведения российских композиторов, часть из которых публика услышит впервые.
Организаторы отмечают, что фестиваль создан не только для профессионалов и ценителей академической музыки. Его главная задача — показать, что современная музыка может звучать ярко, понятно и неожиданно, а вдохновение для неё можно найти и в древних легендах, и в шуме амурских волн.