В Хабаровске музыка выйдет за стены концертных залов и отправится на Амур

Организаторы отмечают, что фестиваль создан не только для профессионалов и ценителей академической музыки. Его главная задача — показать, что современная музыка может звучать ярко, понятно и неожиданно, а вдохновение для неё можно найти и в древних легендах, и в шуме амурских волн.