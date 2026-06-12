В Хабаровском крае выходные начнутся со спорта на набережной

14 июня спортивная программа продолжится: в Хабаровске пройдут утренняя зарядка и открытое занятие по йоге на набережной стадиона имени Ленина. Организаторы подчёркивают, что занятия рассчитаны на всех желающих — от новичков до тех, кто давно в спорте.