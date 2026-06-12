В Хабаровском крае выходные начнутся со спорта на набережной

В Хабаровском крае ближайшие выходные начнутся по-спортивному — с утренних тренировок на открытом воздухе. Жителей приглашают на йогу, пробежки и зарядки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Утро 13 июня начнётся с йоги Айенгара на набережной возле арены «Ерофей». Здесь, под открытым небом, участникам предлагают спокойно встретить день и настроиться на выходные. С собой нужно взять только коврик.
Тем же утром любители бега соберутся на набережной имени Ленина. Маршрут — традиционные 5 километров вдоль воды, старт от района речного вокзала. Это уже привычная для города форма активного начала выходного дня.
В Комсомольске-на-Амуре в этот день проведут «Чемпионскую зарядку» с участием тренера по художественной гимнастике. Формат открыт для всех, вне зависимости от уровня подготовки.
14 июня спортивная программа продолжится: в Хабаровске пройдут утренняя зарядка и открытое занятие по йоге на набережной стадиона имени Ленина. Организаторы подчёркивают, что занятия рассчитаны на всех желающих — от новичков до тех, кто давно в спорте.
Завершит спортивную программу недели пробежка 17 июня у арены «Ерофей». Участие бесплатное, но требуется предварительная запись.
Организаторы отмечают: такие тренировки стали частью городской традиции — когда выходной начинается не с суеты, а с движения, воздуха и простого человеческого желания быть в форме.