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В Хабаровском крае выходные начнутся со спорта на набережной

Жителей ждут утренние йога, пробежки и зарядки на свежем воздухе.

В Хабаровском крае ближайшие выходные начнутся по-спортивному — с утренних тренировок на открытом воздухе. Жителей приглашают на йогу, пробежки и зарядки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Утро 13 июня начнётся с йоги Айенгара на набережной возле арены «Ерофей». Здесь, под открытым небом, участникам предлагают спокойно встретить день и настроиться на выходные. С собой нужно взять только коврик.

Тем же утром любители бега соберутся на набережной имени Ленина. Маршрут — традиционные 5 километров вдоль воды, старт от района речного вокзала. Это уже привычная для города форма активного начала выходного дня.

В Комсомольске-на-Амуре в этот день проведут «Чемпионскую зарядку» с участием тренера по художественной гимнастике. Формат открыт для всех, вне зависимости от уровня подготовки.

14 июня спортивная программа продолжится: в Хабаровске пройдут утренняя зарядка и открытое занятие по йоге на набережной стадиона имени Ленина. Организаторы подчёркивают, что занятия рассчитаны на всех желающих — от новичков до тех, кто давно в спорте.

Завершит спортивную программу недели пробежка 17 июня у арены «Ерофей». Участие бесплатное, но требуется предварительная запись.

Организаторы отмечают: такие тренировки стали частью городской традиции — когда выходной начинается не с суеты, а с движения, воздуха и простого человеческого желания быть в форме.