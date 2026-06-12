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Набережную Амурска озеленили всем городом

Горожане высадили 20 ив и более 200 кустарников.

Источник: Хабаровский край сегодня

11 июня на набережной Амурска прошла экологическая акция «Посади иву». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», участники высадили 20 деревьев серебристой ивы и более 200 кустарников, которые в будущем должны образовать живую изгородь вдоль прогулочной зоны.

Набережная является ключевой точкой притяжения для горожан и гостей города, задавая тон всему гостевому маршруту. Новые зеленые насаждения призваны улучшить качество воздуха и сделать прогулки более комфортными.

В акции приняли участие специалисты МБУ «Амурская территория комфорта», члены Совета ветеранов, работники учреждений культуры, специалисты дендрария, депутаты городского и районного уровней, а также сотрудники администраций города и Амурского муниципального района.

— К акции присоединились люди, которые горят желанием видеть родной город красивым, ухоженным, цветущим. Они пришли сюда не по приказу или просьбе. Они пришли по велению сердца, и я благодарен каждому из них, — отметил глава Амурска Руслан Колесников.

Высадка деревьев и кустарников стала частью благоустройства набережной.