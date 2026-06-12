Набережную Амурска озеленили всем городом

— К акции присоединились люди, которые горят желанием видеть родной город красивым, ухоженным, цветущим. Они пришли сюда не по приказу или просьбе. Они пришли по велению сердца, и я благодарен каждому из них, — отметил глава Амурска Руслан Колесников.