Эксперт Петухова рассказала, как снизить воздействие аллергенов при цветении

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Использование одноразовой маски является крайне эффективным методом защиты от воздействия аллергенов или механического раздражения в период цветения трав и распространения пуха. Такое мнение выразила в разговоре с ТАСС к.м.н., заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга Анна Петухова.
«Для защиты от тополиного пуха и аллергенов, которые он переносит на своей поверхности, мы можем использовать барьерные методы. Например, ношение солнцезащитных очков, которые защитят от аллергии и раздражения глаз. А также использование масок — в пандемию коронавируса пыльцевой аллергии было значительно меньше, потому что все носили маски, действительно мы сталкивались с меньшим числом аллергий», — рассказала собеседница агентства.
Кроме того, эффективной мерой врачи считают использование специальных HEPA-фильтров, которые вставляются в нос. «Они невесомы, не ощущаются человеком и не препятствуют дыханию, но очень хорошо защищают от проникновения в слизистую оболочку носа различных пыльцевых аллергенов, а также бактерий, грибков и вирусов», — поделилась Петухова.
Аллергикам, сталкивающимся еще и с раздражениями на коже, рекомендуется носить одежду из легких хлопчато-бумажных тканей, добавила специалист.
Врач пояснила при этом, что сам тополиный пух не является аллергеном, как и пыльца этого дерева не является опасной для аллергика. А реакция на него возникает или от механического раздражающего воздействия на слизистые, или от непосредственного развития аллергической реакции на пыльцу растений, которую он способен переносить на своей поверхности. Тополь образует пыльцу в те же сроки, что и аллергенные деревья — береза, ольха, лещина. Период пыления деревьев в этом сезоне подошел к концу, сейчас начинается период образования пыльцы у луговых или злаковых трав — на эту пыльцу и может возникнуть истинная аллергия, которая зачастую воспринимается людьми как «аллергия на тополиный пух». Кроме того, на пухе могут оседать вирусы, бактерии, грибки, промышленные загрязнители воздуха.
Сезоны цветения.
«Существует три периода цветения растений. Первый — ранняя весна и начало лета (с апреля до середины июня максимум), происходит пыльцевание березы, ольхи, лещины, потом с середины — конца июня и до начала августа проходит сезон образования пыльцы у луговых или злаковых трав — к ним относятся тимофеевка, мятлик, ежа, райграсс и другие. И третий период (август и вплоть до первых заморозков) — пыление сорных трав, для уральцев наиболее аллергенными являются пыльца полыни и лебеды, а в некоторых случаях — еще и амброзии. Так вот сейчас начинается период пыления луговых или злаковых трав, они могут закрепиться на тополином пухе и с ветром доставляться прямо к верхним дыхательным путям человека, проникая в слизистую носа и далее в нижние отделы дыхательных путей», — сказала Петухова. При этом на Урале аллергия на пыльцу деревьев, особенно березу, является самым распространенным и актуальным видом аллергии.