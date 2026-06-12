Эксперт Петухова рассказала, как снизить воздействие аллергенов при цветении

«Существует три периода цветения растений. Первый — ранняя весна и начало лета (с апреля до середины июня максимум), происходит пыльцевание березы, ольхи, лещины, потом с середины — конца июня и до начала августа проходит сезон образования пыльцы у луговых или злаковых трав — к ним относятся тимофеевка, мятлик, ежа, райграсс и другие. И третий период (август и вплоть до первых заморозков) — пыление сорных трав, для уральцев наиболее аллергенными являются пыльца полыни и лебеды, а в некоторых случаях — еще и амброзии. Так вот сейчас начинается период пыления луговых или злаковых трав, они могут закрепиться на тополином пухе и с ветром доставляться прямо к верхним дыхательным путям человека, проникая в слизистую носа и далее в нижние отделы дыхательных путей», — сказала Петухова. При этом на Урале аллергия на пыльцу деревьев, особенно березу, является самым распространенным и актуальным видом аллергии.