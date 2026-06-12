«Родной, держись»: Юлия Пересильд обратилась к Ване Дмитриенко перед «Лужниками»

— Ваня, дорогой, родной, держись! У тебя сейчас марафон к «Лужникам». Никаких сомнений, что ты их соберешь, у меня нет! Ты потрясающий парень! Звезда! Чистый, светлый, мудрый! Ты открыт людям, ты живой, ты помогаешь близким, с тобой рядом настоящие друзья, которых невозможно не полюбить, — написала актриса.