«Родной, держись»: Юлия Пересильд обратилась к Ване Дмитриенко перед «Лужниками»

Актриса Юлия Пересильд опубликовала послание, которое адресовано певцу Ване Дмитриенко — возлюбленному ее старшей дочери Анны.
Артистка разместила в соцсети фото с дня рождения младшей наследницы Марии, где она запечатлена на фоне плаката с исполнителем. Таким образом Пересильд решила поддержать Дмитриенко перед его сольным концертом на спортивной арене «Лужники».
— Ваня, дорогой, родной, держись! У тебя сейчас марафон к «Лужникам». Никаких сомнений, что ты их соберешь, у меня нет! Ты потрясающий парень! Звезда! Чистый, светлый, мудрый! Ты открыт людям, ты живой, ты помогаешь близким, с тобой рядом настоящие друзья, которых невозможно не полюбить, — написала актриса.
Также она поблагодарила маму Вани, Светлану, выразив ей глубокое уважение за то, что та смогла воспитать такого достойного сына.
26 мая дочь Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анна опубликовала в соцсети фото с празднования 17-летия. На снимках видно, что торжество посетили родители артистки, ее друзья и возлюбленный Ваня Дмитриенко.