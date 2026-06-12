Генконсул Оранский: Париж не защитил российские загранучреждения

В феврале 2025 года на территорию российского генконсульства в Марселе бросили три пластиковые бутылки со взрывчаткой; две взорвались, угрожая жизни сотрудников. При этом никто не был ранен. Позже полиция задержала двух подозреваемых на проукраинском митинге.