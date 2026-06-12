Площадь Борцов Революции может стать главным транспортным узлом Владивостока — эксперт

«Я не могу сказать, что площадь сейчас остро нуждается в реконструкции. Она выглядит достаточно гармонично и ухоженно. Для меня это не заброшенное пространство и не пустырь, который нужно срочно приводить в порядок. Скорее, речь идет о возможности сделать хорошее пространство еще лучше, если у города есть на это ресурсы», — говорит Чайкин.