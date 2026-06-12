Площадь Борцов Революции может стать главным транспортным узлом Владивостока — эксперт

Международный конкурс на разработку концепции реновации площади Борцов Революции и набережной бухты Золотой Рог вновь поднял вопрос о будущем одного из главных общественных пространств Владивостока. Однако, по мнению руководителя АНО «Тихоокеанский институт поддержки креативных инициатив» Ивана Чайкина, сегодня площадь сложно назвать проблемной территорией, которая требует срочного вмешательства. В беседе с журналистом ИА PrimaMedia эксперт высказал мнение, что ключевой вопрос заключается не столько в реконструкции самой площади, сколько в понимании того, каким городом Владивосток хочет стать в будущем — городом у моря или по-прежнему прежде всего городом-портом.
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Эксперт отмечает, что за последние годы площадь сохранила статус главной городской площадки для массовых мероприятий и остается одним из самых узнаваемых общественных пространств Владивостока.
«Я не могу сказать, что площадь сейчас остро нуждается в реконструкции. Она выглядит достаточно гармонично и ухоженно. Для меня это не заброшенное пространство и не пустырь, который нужно срочно приводить в порядок. Скорее, речь идет о возможности сделать хорошее пространство еще лучше, если у города есть на это ресурсы», — говорит Чайкин.
По его мнению, ключевой вопрос заключается не столько в архитектуре самой площади, сколько в том, какую роль она должна играть в будущем города. Сегодня территория одновременно остается туристической достопримечательностью, важным транзитным пространством и главной площадкой для проведения крупных городских мероприятий.
«Когда мы говорим о будущем площади, нужно понимать, какую стратегию развития выбирает город. Если мы хотим сохранить здесь проведение парадов, Дня города, Дня тигра и других крупных событий, то нынешняя открытая структура площади во многом уже отвечает этим задачам», — отмечает эксперт.
При этом он признает, что в повседневной жизни значительная часть территории используется не в полной мере. По мнению Чайкина, пространство можно сделать более привлекательным для горожан без радикальных изменений его структуры.
«Современные общественные пространства становятся более сложными. Появляются места, где можно присесть, остановиться, понаблюдать за городом. На площади этого пока не хватает. Особенно в ее дальней части можно было бы добавить больше повседневных сценариев пребывания», — считает он.
Отдельное внимание эксперт уделяет транспортному потенциалу территории. По его словам, если город все же решится на масштабную реконструкцию, одним из приоритетов должно стать создание полноценного транспортно-пересадочного узла.
«Для Владивостока крайне важно создавать транспортно-пересадочные узлы, которые позволят удобно пересаживаться между автобусами, электричками и другими видами транспорта. Если такая станция появится под центральной площадью, она сможет заметно сократить время перемещения по городу и повысить привлекательность общественного транспорта», — говорит Чайкин.
Размышляя о связи площади с морем, эксперт отмечает, что дискуссия выходит далеко за рамки благоустройства одного общественного пространства.
По его словам, Владивосток традиционно воспринимается как морской город, однако значительная часть береговой линии по-прежнему ориентирована прежде всего на работу портовой инфраструктуры.
«Мы хотим видеть Владивосток городом у моря, но пока это скорее город-порт. Во многом береговая линия работает не для горожан, а для грузовых перевозок. И этот конфликт между интересами города и интересами порта остается одной из ключевых тем для будущего Владивостока», — считает эксперт.
По мнению Чайкина, именно ответ на вопрос о том, каким городом Владивосток хочет стать в будущем, во многом определит и дальнейшую судьбу площади Борцов Революции — одного из главных общественных пространств и исторических связующих звеньев между городом и морем.
Подземный город, метро и выход к морю: какой может стать главная площадь Владивостока.
ИА PrimaMedia изучило забытые проекты реконструкции и узнала, каким эксперты видят будущее площади Борцов Революции.
Напомним, что власти Приморья запустили международный конкурс на разработку концепции реновации ансамбля площади Борцов Революции и набережной бухты Золотой Рог. В ближайшие месяцы четыре команды с участием архитекторов и проектировщиков из России, Китая, Японии, Швейцарии и Индии представят свое видение будущего одного из ключевых общественных пространств Владивостока.
Журналист ИА PrimaMedia изучила архивные материалы, подняла нереализованные проекты прошлых лет и поговорила с архитекторами, урбанистами и общественниками о том, каким они видят будущее главной площади Владивостока, какие решения считают востребованными сегодня и чему может научить опыт прежних попыток ее преобразования.