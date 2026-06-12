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Зоны видимости появятся на 254 переездах на МЖД до конца года

До конца 2026 года на 254 железнодорожных переездах на Московской железной дороге (МЖД) появятся специальные зоны видимости, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

Источник: Пермская пригородная компания

«254 специальные зоны, так называемые треугольники видимости, создадут на железнодорожных переездах в этом году. Для их создания территории, прилегающие к переездам, очищают от древесно-кустарниковой растительности и других объектов, ограничивающих обзор для водителей автотранспорта и локомотивных бригад. Наибольший объем работ будет выполнен на участках с интенсивным автомобильным и железнодорожным движением», — говорится в материале.

Кроме того, в этом году на Московской железной дороге запланирован капитальный ремонт шести железнодорожных переездов, расположенных в Московской, Тульской, Калужской и Курской областях.

Также железнодорожники проведут асфальтировку 378 переездов, заменят 59 комплектов резинокордового настила и восемь комплектов устройств заграждения переезда.