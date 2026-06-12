Зоны видимости появятся на 254 переездах на МЖД до конца года

«254 специальные зоны, так называемые треугольники видимости, создадут на железнодорожных переездах в этом году. Для их создания территории, прилегающие к переездам, очищают от древесно-кустарниковой растительности и других объектов, ограничивающих обзор для водителей автотранспорта и локомотивных бригад. Наибольший объем работ будет выполнен на участках с интенсивным автомобильным и железнодорожным движением», — говорится в материале.
Кроме того, в этом году на Московской железной дороге запланирован капитальный ремонт шести железнодорожных переездов, расположенных в Московской, Тульской, Калужской и Курской областях.
Также железнодорожники проведут асфальтировку 378 переездов, заменят 59 комплектов резинокордового настила и восемь комплектов устройств заграждения переезда.