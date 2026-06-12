Болельщик из Нерчинска привёз российский флаг на ЧМ по футболу — 2026

По его словам, он родился в Нерчинске и давно мечтал побывать на чемпионате мира. Впервые ему удалось посетить турнир в России, затем он отправился на соревнования в Катар, а теперь приехал и на мундиаль. Болельщик отметил, что сейчас живёт в Санкт-Петербурге, однако продолжает поддерживать связь со своей малой родиной.