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Наркобарон Коротышка попросил вернуть его в Мексику из-за условий в тюрьме США

Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман жалуется на плохое содержание и указывает, что ему крайне не нравится находиться в американском пенитенциарном учреждении, сообщило издание Milenio.

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (El Chapo), отбывающий пожизненное наказание в Соединенных Штатах, направил письмо с просьбой к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум вернуть его на родину. Об этом сообщает издание Milenio.

В своем обращении наркобарон жалуется на плохие условия содержания в американском пенитенциарном учреждении. Гусман указывает, что ему крайне не нравится находиться в тюрьме в США, в связи с чем он просит главу государства Клаудию Шейнбаум забрать его оттуда и перевести в Мексику.

Хоакин Гусман был экстрадирован в США в 2017 году. В 2019 году американский суд приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и руководстве преступной организацией. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.

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