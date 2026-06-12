Наркобарон Коротышка попросил вернуть его в Мексику из-за условий в тюрьме США

Хоакин Гусман был экстрадирован в США в 2017 году. В 2019 году американский суд приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и руководстве преступной организацией. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.