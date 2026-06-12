Наркобарон Коротышка попросил вернуть его в Мексику из-за условий в тюрьме США

МЕХИКО, 12 июня. /ТАСС/. Бывший главарь мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакин Гусман по прозвищу Коротышка (El Chapo), отбывающий пожизненное наказание в Соединенных Штатах, направил письмо с просьбой к президенту Мексики Клаудии Шейнбаум вернуть его на родину. Об этом сообщает издание Milenio.
В своем обращении наркобарон жалуется на плохие условия содержания в американском пенитенциарном учреждении. Гусман указывает, что ему крайне не нравится находиться в тюрьме в США, в связи с чем он просит главу государства Клаудию Шейнбаум забрать его оттуда и перевести в Мексику.
Хоакин Гусман был экстрадирован в США в 2017 году. В 2019 году американский суд приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение по обвинениям в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и руководстве преступной организацией. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо.