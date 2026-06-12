Сергей Кравчук: Ремонт тепломагистралей — залог стабильной подачи тепла в холодное время года

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт тепломагистралей. Этим летом работы развернутся на 17 объектах. В приоритете — участки с наибольшей степенью износа, где наиболее вероятны аварийные ситуации. В общей сложности планируется обновить 8 км тепломагистралей. Финансирование проекта осуществляет ДГК: на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Завершить все работы намечено до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.