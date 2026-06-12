Сергей Кравчук: Ремонт тепломагистралей — залог стабильной подачи тепла в холодное время года

В Хабаровске продолжается капитальный ремонт тепломагистралей. Этим летом работы развернутся на 17 объектах. В приоритете — участки с наибольшей степенью износа, где наиболее вероятны аварийные ситуации. В общей сложности планируется обновить 8 км тепломагистралей. Финансирование проекта осуществляет ДГК: на эти цели выделено более 1 миллиарда рублей. Завершить все работы намечено до начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
«Подготовка к зиме начинается задолго до первых заморозков. Ремонт тепломагистралей — залог стабильной подачи тепла для хабаровчан в холодное время года. Мы обязаны обеспечить надежность систем жизнеобеспечения города. Контроль за ходом работ будет жестким: сроки и качество — безусловные приоритеты», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Активные работы уже ведутся на перекрёстке улиц Запарина и Брестской. Здесь начался первый этап капитального ремонта тепломагистрали: вскрываются теплокамеры и демонтируются старые коммуникации.
Ремонтные работы. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Ремонтные работы. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
Ремонтные работы. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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«Планируется перекрытие улицы Брестской в конце месяца. Примерно 10−14 дней максимум. По улице Запарина на перекрестке Запарина — Брестская будет организовано реверсивное движение в одном направлении, установлены знаки», — рассказал начальник участка Сергей Суринов.
Положение дел на стройплощадках находится под постоянным контролем мэрии. Каждую неделю профильные представители администрации сверяются с графиком работ и проводят встречи с подрядчиками.
«На сегодняшний день мы производим ремонт в тех местах, где постоянно бывают порывы, откуда поступают обращения от жителей. И чтобы решить острые вопросы, мы включили все эти проблемные участки в ремонтную кампанию 2026 года», — прокомментировал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.