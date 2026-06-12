В Хабаровске впервые в День России артисты музыкального театра запишут пластинку

В День России впервые в Хабаровске во время концерта артисты театра музыкальной комедии запишут пластинку. Акция приурочена к столетию театра.
Пять песен и четыре классические арии — столько вместится с двух сторон пластинки фирмы «Мелодия». Записывать хабаровские артисты будут ее не в студийных условиях, а прямо на концерте в Городском дворце культуры.
— Вдохновились раритетной пластинкой с записью премьеры Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении оркестра Большого театра. Там слышна не только музыка, но и реакция зала, сторонние шумы, которых в идеале нет в студийных записях, но благодаря этому словно оказываешься в том времени вместе с теми людьми. Поэтому решили записать именно живой концерт с реакцией зрителя, чтобы в итоге оставить потомкам не просто музыкальную запись, но и свидетельство эпохи, — говорит директор музея «Мир говорящих машин», автор идеи и руководитель проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)» Евгения Веретенникова.
Проект «У высоких берегов Амура» реализуется в год столетия Хабаровского музыкального театра, а зародился в тяжелое для театра время, когда он лишился здания в результате пожара. И одной из его задач было поддержать оставшихся без крыши над головой артистов и не дать им опустить руки.
Композиции для первой в истории учреждения пластинки отбирали совместно с автором проекта. В итоге на одной стороне будет классика из оперетт, поставленных на хабаровской сцене. Это арии Баринкая из «Цыганского барона» Штрауса, Марицы из кальмановской «Графини Марицы» и Сильвы из одноименного произведения того же Кальмана, а также «Песня Никиты» из оперетты Стрельникова «Холопка». На второй — песни: «Шуми, Амур», «Три танкиста», «В землянке», «Возьми гитару» и «На сопках Маньчжурии».
— Особенность концертной записи в том, что там нет второго дубля, нет возможности перезаписать. А потому это очень волнующе для наших артистов: они усиленно репетируют — намерены войти в историю с первоклассным исполнением. Ну и само решение включить в концертную запись оперетты, которые шли на сцене театра в годы Великой Отечественной войны, — это дань уважения истории театра и страны. Думаю, получится теплый и душевный концерт. И надеюсь, наши потомки через много лет с удовольствием и любопытством будут слушать первую в истории Хабаровского музыкального театра пластинку, — делится художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.
Проект «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)» приурочен к 100-летию Хабаровского музыкального театра и реализуется при финансовой поддержке министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края, а также при софинансировании Фонда президентских грантов.