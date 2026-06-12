В Хабаровске впервые в День России артисты музыкального театра запишут пластинку

— Особенность концертной записи в том, что там нет второго дубля, нет возможности перезаписать. А потому это очень волнующе для наших артистов: они усиленно репетируют — намерены войти в историю с первоклассным исполнением. Ну и само решение включить в концертную запись оперетты, которые шли на сцене театра в годы Великой Отечественной войны, — это дань уважения истории театра и страны. Думаю, получится теплый и душевный концерт. И надеюсь, наши потомки через много лет с удовольствием и любопытством будут слушать первую в истории Хабаровского музыкального театра пластинку, — делится художественный руководитель Хабаровского музыкального театра Никита Туранов.