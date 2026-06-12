Назван новый срок, на который банки смогут задерживать переводы

Новый механизм начнет действовать с марта 2027 года. Он не заменяет, а дополняет уже действующие 48-часовые блокировки переводов на мошеннические счета. Шестичасовая задержка может применяться, если клиент повторно подтвердил подозрительную операцию. По мнению законодателей, это поможет спасти деньги от мошенников.