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Губернатор Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём России

Губернатор Хабаровского края поздравил жителей региона с Днём России.

Источник: Комсомольская правда

«Мы знаем, что мы вместе — и потому преодолеем любые испытания», — обратился глава региона к землякам. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей региона с Днём России. В своём обращении глава края подчеркнул, что этот праздник отзывается гордостью в сердцах миллионов жителей большой, сильной и дружной страны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор напомнил слова Президента РФ Владимира Путина:

— Этот праздник символизирует мощный, непрерывный, более чем тысячелетний путь Государства Российского, его историю и культуру, уникальное природное богатство, разнообразие и самобытность регионов, знаменует общую судьбу нашего многонационального народа, заслуги перед Отечеством всех поколений, их верность традициям сплочённости в трудовых и ратных свершениях.

Демешин отметил, что в Год единства народов России, объявленный Указом Президента, жители края особенно сильно ощущают братские узы, которые связывают всех от восточных берегов до освобождённых территорий.

— Мы знаем, что мы вместе — и потому преодолеем любые испытания и ответим на самые сложные вызовы. Каждый из нас — часть России, — подчеркнул губернатор.

Особую признательность глава региона выразил воинам на передовой. По его словам, в них воплотились отвага и мужество предков. Они — потомки ратников, бившихся у Чудского озера и на Куликовом поле, наследники тех, кто гнал интервентов из Москвы и бил врагов под Полтавой, продолжатели традиций солдат и офицеров, бравших Берлин и разгромивших милитаристскую Японию.

— Гордость за наших защитников и за Россию — навеки в наших сердцах! С праздником, с Днём России! — завершил обращение Дмитрий Демешин.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru