Губернатор Дмитрий Демешин поздравил жителей Хабаровского края с Днём России

Особую признательность глава региона выразил воинам на передовой. По его словам, в них воплотились отвага и мужество предков. Они — потомки ратников, бившихся у Чудского озера и на Куликовом поле, наследники тех, кто гнал интервентов из Москвы и бил врагов под Полтавой, продолжатели традиций солдат и офицеров, бравших Берлин и разгромивших милитаристскую Японию.