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Назван средний размер пенсий российских судей: выплата может превышать 250 тысяч рублей

Профессор Сафонов: пенсии судей в России могут достигать 270 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году средний размер пенсионного обеспечения судей в России может составлять от 120 до 270 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт уточнил, что судьи в отставке не получают обычную страховую пенсию. Вместо нее им назначается ежемесячное пожизненное содержание, которое не облагается налогами.

«Размер пенсионного обеспечения судей в России в 2026 году составляет в среднем от 120 000 до 270 000 рублей в месяц», — сказал он в интервью ТАСС.

Сафонов добавил, что размер выплат зависит от уровня судебной инстанции и составляет примерно 80−85% от ежемесячного денежного вознаграждения действующего судьи. По его словам, право на максимальную пенсию зависит и от стажа.

Ранее KP.RU сообщал, что пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных семей и родителей детей с инвалидностью, будут оформлять автоматически. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

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