Назван средний размер пенсий российских судей: выплата может превышать 250 тысяч рублей

Ранее KP.RU сообщал, что пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных семей и родителей детей с инвалидностью, будут оформлять автоматически. Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков уточнил, что нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.