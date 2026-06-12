Россия — наш общий дом. Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем России

Мы — единый народ, который с годами становится только сильнее. И от работы каждого региона, от достижений его жителей зависит успех всей нашей большой страны. Приморье вносит достойный вклад в развитие и процветание России. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда её не подводили".