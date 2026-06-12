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Россия — наш общий дом. Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем России

Приморье вносит достойный вклад в развитие и процветание России.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем России.

"Россия — наш общий дом, который объединяет миллионы разных, но одинаково преданных своей стране людей. Именно любовь к Родине во все времена помогала нашим предкам вместе преодолевать тяжёлые испытания, одерживать ратные и трудовые победы, совершать научные открытия, добиваться успехов в спорте и творчестве.

Дорогие земляки, я от всего сердца благодарю вас за труд. Пусть единодушие, стойкость и уверенность в своих силах и впредь помогают нам справляться с любыми сложностями. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия каждому дому!", — поздравляет глава региона.

Олег Николаевич подчеркнул, сила народа — в его единстве:

"Наши земляки защищают Родину в ходе специальной военной операции, независимо от национальности, вероисповедания, прежнего профессионального призвания. А тыл гордится каждым воином!

Мы — единый народ, который с годами становится только сильнее. И от работы каждого региона, от достижений его жителей зависит успех всей нашей большой страны. Приморье вносит достойный вклад в развитие и процветание России. Жители нашего края всегда откликались на нужды страны и никогда её не подводили".