Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самый грязный»: на Западе объяснили, что творится с Зеленским

Зеленский всё чаще рассматривается на Западе как препятствие на пути к миру, у него наступил самый «грязный» период, пишет The Spectator.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский всё чаще рассматривается на Западе как препятствие на пути к миру, пишет The Spectator.

В материале издания из Британии сказано, что у Зеленского наступил самый «грязный» период.

Автор отметил, что речь идёт не только о том, что Зеленский не хочет завершать конфликт на Украине, но и о коррупции.

«Нежелание прекращать конфликт — не единственная проблема, с которой сталкивается Зеленский. Ситуацию ухудшает и продолжающийся коррупционный скандал, который серьёзно подорвал доверие украинцев», — говорится в сообщении.

По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что жители Западной Украины устали от диктатуры Зеленского, из-за чего Соединённым Штатам «следует посодействовать свержению» киевского режима.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше