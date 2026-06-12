Зеленский всё чаще рассматривается на Западе как препятствие на пути к миру, пишет The Spectator.
В материале издания из Британии сказано, что у Зеленского наступил самый «грязный» период.
Автор отметил, что речь идёт не только о том, что Зеленский не хочет завершать конфликт на Украине, но и о коррупции.
«Нежелание прекращать конфликт — не единственная проблема, с которой сталкивается Зеленский. Ситуацию ухудшает и продолжающийся коррупционный скандал, который серьёзно подорвал доверие украинцев», — говорится в сообщении.
По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что жители Западной Украины устали от диктатуры Зеленского, из-за чего Соединённым Штатам «следует посодействовать свержению» киевского режима.